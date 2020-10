Banca Carige, Moody's conferma rating e migliora outlook a positivo

(Teleborsa) - Moody's conferma i rating di Banca Carige ma ne migliora l'outlook da stabile a positivo. Confermato dunque il Baseline Credit Assessment –BCA a "caa1", il Long-term Issuer rating a "Caa2" ed il Long-term Deposit rating a "Caa1".

L'azione di rating - spiega Carige - tiene conto dei progressi realizzati dalla banca dipo la fine dell'amministrazione straordinaria, avvenuta il 31 gennaio 2020, e sviluppati attraverso la continua attività di derisking e il mantenimento di solidi ratio patrimoniali.

A guidare la valutazione dell'Agenzia sono stati in particolare: la riduzione del monte crediti deteriorati - avvenuta attraverso la cessione di un portafoglio di posizioni concentrate nel comparto dello shipping ed espressa da Non Performing Exposure ratio (NPE) al di sotto della media del sistema finanziario italiano - ed indicatori patrimoniali, che si mantengono su livelli solidi e in linea con le richieste regolamentari (Cet1 ratio all'11,8% e Total Capital ratio al 13,8% al 30 giugno 2020).

Punto di attenzione dell'Agenzia resta la redditività della Banca condizionata dal ridimensionamento dei volumi intermediati in conseguenza della crisi degli anni precedenti.

Il miglioramento dell'outlook esprime le aspettative sulla prosecuzione dell'opera di ricostruzione del franchise della Banca (così come recentemente annunciato con la ristrutturazione della rete commerciale e del Wealth Management), sul mantenimento di un basso profilo di rischio del portafoglio crediti e sul rispetto dei requisiti regolamentari in termini di patrimonializzazione.

