Banca Carige, l'assemblea per l'aumento di capitale si terrà il 22 dicembre

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, riunitosi in data odierna 15 novembre 2018 sotto la presidenza di Pietro Modiano, ha stabilito che l'Assemblea dei Soci per decidere sull'aumento di capitale si terrà sabato 22 dicembre. Il CdA ha poi esaminato la documentazione propedeutica alla convocazione dell'Assemblea stessa e alle relative delibere che verranno assunte nel prossimo Consiglio di Amministrazione convocato per il 20 novembre.



Come comunicato al mercato lo scorso 12 novembre, Banca Carige ha varato una manovra di rafforzamento patrimoniale volta ad assicurare la messa in sicurezza della Banca, attraverso due operazioni collegate: emissione di obbligazioni subordinate Tier 2 da effettuarsi nelle prossime settimane e successivo aumento di capitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA