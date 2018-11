(Teleborsa) - Giornata negativa per Banca Carige, che si muove in contro trend rispetto al comparto bancario italiano mostrando sul listino milanese un calo del 4,17%.



Secondo Il Sole 24 Ore dagli stress test condotti dalla Banca Centrale Europea parallelamente a quelli dell'EBA - e i cui risultati non saranno pubblicati ma comunicati alle società interessate - emergerà che l'Istituto ligure è l'unica banca italiana ad aver registrato criticità nello scenario avverso. © RIPRODUZIONE RISERVATA