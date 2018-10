(Teleborsa) - GLG Partners dalla data del 15 ottobre 2018, ha ridotto lo short selling su Banca Carige dallo 0,67% allo 0,59%.



Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.



Intanto in Borsa seduta decisamente positiva per l'istituto bancario, che tratta in rialzo del 7,55%.