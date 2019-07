Banca Carige, Maccarone (Fondo interbancario): "Verosimile che operazione possa proseguire"

Il faticoso accordo raggiunto per il salvataggio di Banca Carige questa volta sembrerebbe destinato al successo. L'accordo che prevede l'ingresso di Cassa Centrale Banca accanto al Fondo interbancario (Fitd) dovrà essere approvato dall'assemblea a settembre e, a quel punto, sarà rilevante il voto della Malacalza Investimenti, azionista di riferimento della banca genovese con il 27,5%.



Il salvataggio fa perno su un aumento di capitale da 700 milioni di euro e l'emissione di Bond Tier2 per 200 milioni di euro, con l'ingresos della Bcc trentina e del Fondo interbancario, che verrà a detenere la maggioranza dle capitale.



A proposito dell'assemblea, il Presidente del FITD Salvatore Maccarone afferma di aver parlato con i Malacalza e che "è verosimile che l'operazione possa proseguire", anche se preferisce non parlare di un "impegno" di Malacalza bensì di "un'aspettativa ragionevole".

"Senza il loro contributo - ha aggiunto - abbiamo detto parole a vuoto. L'importante non è tanto quanto mettano in sottoscrizione ma che votino l'aumento".



Quanto alla quota che il FITD verrà a detenere, Maccarone afferma che l'idea è quella di rimanere il minor tempo possibile nell'azionariato dell'istituto ligure. "Speriamo di starci il meno possibile. Quando Cassa centrale banca eserciterà l'opzione call, noi saremo contenti".







