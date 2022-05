Banca Carige, depositate liste per rinnovo CdA

Venerdì 20 Maggio 2022, 18:30







(Teleborsa) - Banca Carige ha comunicato che sono state depositate le liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 15 giugno 2022. La lista presentata dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, titolare di una partecipazione pari al 79,418% del capitale sociale, comprende: Gianni Franco Papa, Roberto Ferrari, Elvio Sonnino, Mirca Marcelloni, Sabrina Bruno, Paola Demartini, Miro Fiordi, Gaudiana Giusti, Francesco Micheli. La lista presentata da Cassa Centrale Banca, titolare di una partecipazione pari al 5,915% del capitale, è composta da Diego Schelfi.



Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha anche chiesto di determinare in nove il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della banca ligure.