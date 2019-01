Banca Carige, chiesta garanzia Stato su bond per 2 miliardi

(Teleborsa) - Banca Carige ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze il rilascio della garanzia pubblica per due emissioni obbligazionarie per un importo complessivo di 2 miliardi di euro con durata rispettivamente di 12 e 18 mesi. Lo fa sapere la banca ligure "in seguito al positivo esito della valutazione della concessione della garanzia pubblica fino a massimi 3 miliardi di euro su

obbligazioni di nuova emissione prevista dal Decreto Legge n. 1/2019".



Tali emissioni - spiega la banca - saranno "effettuate una volta completati gli adempimenti tecnici".



Carige "si riserva la facoltà di richiedere l'attivazione della ulteriore garanzia di 1 miliardo di euro, nell'ambito del massimale previsto dal suddetto decreto". © RIPRODUZIONE RISERVATA