Banca Carige, BCE fissa nuovi requisiti minimi SREP

(Teleborsa) - Banca Carige ha annunciato che la, a conclusione del processo di, ha notificato la nuova decisione in materia dida rispettare su base consolidata.La profonda azione difin qui realizzata e ilcondotto a fine 2019 hanno consentito ildel portafoglioad un ammontare inferiore al target 2019 assegnato da BCE e il raggiungimento di indicatori di rischiosità allineati alla media delle banche italiane sotto la diretta supervisione della BCE. L'Autorità di Vigilanza ha riflesso tale importante risultato in unarispetto a quanto precedentemente richiesto nell'ultima SREP decision del 2017.Ilrichiesto è pari, ed è determinato come somma del requisito regolamentare minimo di Pillar 1 (4,5%), del requisito aggiuntivo di Pillar 2 (2,75%) e della riserva di conservazione del capitale – Capital Conservation Buffer (2,50%).Il, comprensivo del requisito regolamentare minimo di Pillar 1 pari all'8% e del requisito aggiuntivo di Pillar 2, è quindi. L'Overall Capital Requirement richiesto è pari al 13,25%.La BCE ha inoltre notificato a Banca Carige come il requisito aggiuntivo di Pillar 2 possa detenersi sotto forma dialmenoe di capitale di classe 1 almeno per il 75%.Con specifico riferimento alla copertura dei- Non Performing Exposures), la banca centrale ha racocmandato di implementare un graduale adeguamento dei livelli di coverage sullo stock di crediti deteriorati in essere al 31 marzo 2018 a partire da un 40% entro il 2020 fino al 100% entro il 2026 per gli NPE garantiti con anzianità superiore ai 7 anni, e da un 50% entro il 2020 fino al 100% entro il 2025 per gli NPE non garantiti con anzianità superiore ai 2 anni.