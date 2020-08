© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I dati provvisori sulleacquisiti al 20 agostoe una situazione complessiva in via di miglioramento per l'economia italiana. Nel mese di agosto 2020 si è infatti registrato undelle entrate versate dai contribuenti con il modellorispetto allo stesso mese del 2019, sostenuto dal buon andamentoversate in autoliquidazione.Lo comunica il MEF in una nota sottolineando che "i dati di gettito delle imposte versate in autoliquidazione, ancora provvisori ma riallineati per tener conto delle diverse tempistiche di versamento nei due anni consideratdementremostra una variazione negativa del 49% legata alla misura del Decreto ‘Rilancio' che ha cancellato il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020 per le imprese con fatturato non superiore a 250 milioni. Al netto della variazione dell'Irap, il gettito dell'autoliquidazione risulta quindi superiore alIn questo ambito, un risultato complessivamenteè legato anche ai versamenti effettuati dai contribuentiil cui gettito è risultato inferiore di quello del 2019 per un importo limitato a circadato concentrato nei versamenti a saldo.di agosto dei contribuenti che versano su base mensile (riferiti alle operazioni effettuate nel mese di luglio), che appaiono in linea con lo stesso mese del 2019: un primo segnale nella direzione di una possibile inversione di tendenza nei prossimi mesi che potrebbe portare i versamenti su valori positivi rispetto allo scorso anno. Complessivamentesugli scambi interni mostra una flessione limitata al 5,3%, ascrivibile interamente ai versamenti dei contribuenti trimestrali, che ad agosto hanno versato l'Iva relativa alle operazioni dei mesi di aprile, maggio e giugno, in cui molte delle attività sono state soggette a chiusura.Ledipendente mostrano una sostanziale tenuta, con unaa circa 150 milioni, che deriva dal calo del 6,7% delle ritenute del settore privato e dal rialzo del 6,3% di quelle del settore pubblico, nelle quali confluiscono anche le ritenute dei lavoratori privati che beneficiano della cassa integrazione, versate dall'Inps."Iche ci consentono di auspicarenel terzo trimestre, dopo la caduta del secondo trimestre confermata dai dati odierni dell'Istat che apportano alla precedente stima una revisione molto contenuta", commenta il Ministro dell'Economia e Finanze,"I consumi interni delle famiglie italiane nei mesi di luglio e agosto si sono riavvicinati ai livelli pre-crisi, anche oltrepassandoli in alcune componenti ad agosto. Al contempo, gli ordinativi e le aspettative delle imprese, pur rimanendo inferiori al normale, sono ulteriormente saliti nel bimestre. Credo che si debba dare atto al sistema Paese di aver lavorato unito per far fronte ad una situazione senza precedenti"."Tengo a ringraziare in particolar modo - conclude il Ministro - gli intermediari per il lavoro straordinario svolto in questi mesi difficili, per far sì che cittadini e imprese beneficiassero delle misure predisposte dal Governo e dal Parlamento.per affrontare al meglio i prossimi mesi, che si preannunciano molto impegnativi ma da cui il nostro Paese può uscire ulteriormente rafforzato".