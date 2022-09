Balza in avanti Piazza Affari in sintonia con l'Europa

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Denaro sulla borsa statunitense, dove l'S&P-500 registra un rialzo dell'1,11% grazie ai dati sul mercato del lavoro che hanno evidenziato una risalita della disoccupazione negli Stati Uniti, ed il mercato spera in una banca centrale meno aggressiva sui tassi di interesse, per combattere l'alta inflazione.Sul mercato valutario, seduta positiva per l'Euro / Dollaro USA, che sta portando a casa un guadagno dello 0,80%. L'Oro, in aumento (+1,1%), raggiunge 1.714,1 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,94%.Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +231 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,83%.brilla Francoforte, con un forte incremento (+3,33%), ottima performance per Londra, che registra un progresso dell'1,86%; exploit di Parigi, che mostra un rialzo del 2,21%. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo del 2,91%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che archivia la seduta a 23.287 punti, in calo dell'1,24%.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,44 miliardi di euro, in deciso ribasso (-35,85%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,25 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,59 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,42 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri Exor (+6,29%).Acquisti a piene mani su Banco BPM, che vanta un incremento del 5,20%.Effervescente Banca Mediolanum, con un progresso del 4,75%.Incandescente CNH Industrial, che vanta un incisivo incremento del 4,64%.Tra i, Banca MPS (+4,87%), Reply (+4,34%), Banca Popolare di Sondrio (+3,93%) e Maire Tecnimont (+3,87%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Caltagirone SpA, che ha chiuso a -3,80%.Lettera su Saras, che registra un importante calo del 3,27%.Scende Wiit, con un ribasso del 2,78%.Preda dei venditori Seco, con un decremento dell'1,90%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Bilancia commerciale (atteso 4,8 Mld Euro; preced. 6,2 Mld Euro)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 2,5%; preced. 1,3%)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 35,8%; preced. 36%)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,5%; preced. 3,5%)14:30: Variazione occupati (atteso 300K unità; preced. 477K unità).