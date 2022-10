Bain&Company, Prioreschi: "In Italia CEO pronti a fare sistema sul fronte ESG"

(Teleborsa) - "L'ESG è l'obiettivo prioritario per tutte le aziende, in tutti i settori, non significa solo transizione energetica ma è anche un impegno sulla sostenibilità 'at large'. Un elemento specifico del nostro Paese è la capacità di fare sistema, quindi di costruire intorno alle filiere – anche con delle aziende che sono magari più grandi e più avanti nel percorso di realizzazione dei programmi e dei progetti di sostenibilità – una logica di ecosistema che aiuti le aziende un po' più piccole, che peraltro, soprattutto in Italia, fanno parte del tessuto industriale, ad accelerare la realizzazione questi obiettivi". Sono queste – come ha spiegato, in occasione delorganizzato oggi dalla società di consulenza a Roma, presso il Museo dell'Ara Pacis – le principali evidenze emerse dall', una serie di conversazioni sulla sostenibilità con i leader di grandi aziende del Paese."Credo che ci sia un fil rouge sul fatto che le aziende sono pronte e hanno già cominciato a lavorare su temi di sostenibilità, con livelli ovviamente di accelerazione diversi in funzione anche del settore in cui le aziende si trovano ad operare. Il comune aspetto è quello di avere questi obiettivi molto chiari e di riuscire a implementarli all'interno delle proprie aziende. Un elemento fondamentale e critico è rappresentato anche dal collegamento tra gli obiettivi e la loro traduzione nella fase di implementazione anche con sistemi di MBO che consentano ai singoli manager e top manager di essere veramente integrati e focalizzati nella realizzazione di questi obiettivi".