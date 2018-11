Spread, Nouy (Bce): incrociamo le dita per le banche italiane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Finora non credo che lo spread abbia raggiunto un livello di seria preoccupazione per le banche, ma non sappiamo cosa porta il futuro», e «sarebbe molto triste» se le banche italiane, che «hanno fatto molti sforzi» per ripulire i bilanci, «fossero colpite dalle conseguenze del dibattito politico»: lo ha detto il capo della supervisione unica della Bce, Daniele Nouy.«Apparentement ei mercati sono sensibili sull'Italia in relazione agli obiettivi di bilancio e ci sono state reazioni che si sono riflesse sui prezzi delle azioni in particolare sui titoli bancari: finora non c'è stata diffusione di questi effetti in altre giurisdizioni, non possiamo sapere che cosa avverrà in futuro, quanto dureranno le discussioni, con quale risultato, abbiamo già visto una volta che i problemi delle banche greche cominciarono con le discussioni politiche... teniamo le dita incrociate», ha proseguito Nouy sul caso italiano all'Europarlamento nel corso dell'audizione presso la commissione problemi economici e monetari.