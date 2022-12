B.F. prosegue iter valorizzazione Bonifiche Ferraresi

(Teleborsa) - B.F. S.p.A., holding di controllo della Società Agricola Bonifiche Ferraresi, ha sottoscritto tre nuovi contratti per la vendita di quote di partecipazione del capitale sociale della controllata, proseguendo l'iter di valorizzaizone della stessa e realizzando una plusvalenza di 11,4 milioni di euro: una quota pari allo 0,55% è stata ceduta a Fondazione Banca del Monte di Lombardia al prezzo di 2,2 milioni di euro, una quota del 3% a Compagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdotaine des Eaux pwr un corrispettivo di 12 milioni di euro ed una quota del 5% ad Eni Natural Energies al corrispettivo di 20 milioni.Le operazioni in questione e le precedenti operazioni di cessione - il 2,5% in favore di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, l'1,25% in favore di Equiter – Investimenti per il Territorio, l'1% a favore di Defendini Logistica, il 5% in favore di Eni Natural Energies, lo 0,625% in favore di LEB, l'1,5% in favore di Fondazione di Sardegna, l'1,25% in favore di Finsipo - sono state realizzate in attuazione del piano di valorizzazione della controllata Bonifiche Ferraresi mediante l'ingresso nel capitale sociale della medesima di uno o più soggetti interessati a condividere lo sviluppo del Gruppo BF nel settore agritech & food (a condizione che BF mantenga il controllo) e, più in generale, a consolidare e rafforzare il network del Gruppo BF nella filiera agroalimentare italiana.