B.F. Holding chiude in utile il semestre

(Teleborsa) - Risultati in crescita nei primi sei mesi del 2019 per B.F. Holding. Il valore della produzione si è attestato nel primo semestre 201 9 a circa 46 milioni di Euro, contro i 35 milioni di Euro del primo semestre 201 8 , con un incremento pari a circa il 31%.



Il risultato netto è pari a 0,1 milioni di Euro contro un risultato netto negativo di 1,5 milioni di Euro del primo semestre 2018.



L'indebitamento finanziario netto negativo è passato da 64,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 a 45,5 milioni al 30 giugno 2019.



"L'andamento in crescita rilevato nel primo semestre 2019 ci consente di prevedere per l'esercizio 2019 una chiusura positiva e una probabile proposta di distribuzione di dividendi", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Federico Vecchioni.



