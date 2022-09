B&C Spreakers, volano utili e ricavi semestre

Venerdì 9 Settembre 2022, 17:00







(Teleborsa) - B&C Speakers ha chiuso il primo semestre con un utile di Gruppo pari a 4,38 milioni di Euro, in significativo aumento rispetto al valore di 1,99 milioni di euro del primo semestre del 2021.



I ricavi consolidati pari a 37,39 milioni di euro sono in crescita del 91% rispetto ai 19,58 milioni di euro del primo semestre del 2021, mentre l'EBITDA consolidato a 8,30 milioni di euro risulta in crescita del 134% rispetto ai 3,55 milioni dell'anno precedente.



Posizione finanziaria netta di Gruppo pari a 13,7 milioni di Euro, mentre era pari a 3,9 milioni di euro al 31 dicembre 2021.