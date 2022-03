B&C Speakers, nel 2021 utile +210%. Dividendo 0,32 euro

Lunedì 21 Marzo 2022, 17:30







(Teleborsa) - B&C Speakers chiude l'esercizio 2021 con ricavi consolidati pari a 45,23 milioni in crescita del 41,5% rispetto ai 31,98 milioni del 2020). l'EBITDA consolidato si attesta a 8,61 milioni (+68,1% rispetto ai 5,13 milioni del 2020) mentre l'Utile complessivo di Gruppo è pari a 5,12 milioni in aumento del 210% rispetto ai 1,65 milioni dell'anno prima.



La Posizione finanziaria netta (negativa) di Gruppo di Euro pari a 3,9 milioni di Euro (positiva e pari a 0,6 milioni di Euro a fine esercizio 2020).



Proposta la distribuzione ai soci di un dividendo ordinario pari a 0,32 euro per ogni azione posseduta con data di stacco cedola al 2 maggio 2022.