B&C Speakers, Mediobanca migliora target price e giudizio

(Teleborsa) - Mediobanca ha incrementato a(da 14,5 euro) ildi B&C Speakers, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale. Ilè stato migliorato ada Neutral. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati per il primo semestre del 2022, che si è chiuso con ricavi pari a 37,39 milioni di euro (in crescita del 91%) e un utile pari a 4,38 milioni di euro (anch'esso in significativo in aumento rispetto agli 1,99 milioni di euro del primo semestre del 2021).Il management prevede che i ricavi dell'esercizio 2022 raggiungeranno a un, anticipando un trend del secondo semestre che dovrebbe sovra-performare la performance raggiunta nei primi sei mesi dell'anno, con la leva operativa a sostegno dell'espansione dei margini nonostante l'inflazione dei costi."L'andamento della domanda sottostante rimane estremamente solido e dovrebbe fornire una- sottolineano gli analisti - Dopo l'interruzione della pandemia, il settore dell'intrattenimento dal vivo sta vivendo una fiorente ripresa, con la domanda repressa di eventi dal vivo che spinge l'attività a livelli record anche in mezzo alla crescente pressione inflazionistica".Mediobanca ha quindi. Per il 2022, prevede che iaumenteranno del 68% anno su anno, raggiungendo 76 milioni di euro, ovvero il 30% al di sopra del livello del 2019, con ilche raggiungerà il 22,7% (dal precedente 20,5%), supportato da volumi e prezzi che più che compensano l'inflazione dei costi. Andando avanti, prevede che i ricavi cresceranno a un tasso "high-single digit" nel 2023, riflettendo la ricca pipeline, prima di moderarsi a "low-single digit " nel 2024, con la leva operativa che guida il margine EBITDA al 23,2% nel 2024.