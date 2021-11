B&C Speakers, forte crescita dei risultati 9 mesi

Venerdì 12 Novembre 2021, 18:45







(Teleborsa) - B&C Speakers chiude i primi nove mesi con ricavi consolidati pari a 31,75 milioni in aumento del 27,8% rispetto ai primi nove mesi del 2020.



L'EBITDA consolidato è pari a 6,08 milioni di Euro (in aumento del 37,1% rispetto ai primi nove mesi del 2020), mentre l'Utile complessivo di Gruppo è pari a 3,62 milioni e in aumento del 134% rispetto ai primi nove mesi del 2020.



La Posizione finanziaria netta di Gruppo è pari a 2,4 milioni (positiva e pari a 0,6 milioni a fine dell'esercizio 2020).