B&C Speakers, approvato bilancio e distribuzione dividendo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers ha approvato il Bilancio 2019, che chiude con ricavi consolidati in crescita del 3,3% a 56,3 milioni di Euro, un EBITDA di 12,6 milioni (+15,4%) ed un utile complessivo di Gruppo pari a 8,7 milioni di Euro, in calo del 7,7% rispetto ai 9,39 milioni di Euro del 2018. Posizione finanziaria netta negativa per 5 milioni (negativa e pari a 5,6 milioni di Euro a fine dell'esercizio 2018).



Proposta la distribuzione di un dividendo ordinario pari a 0,20 Euro per ogni azione posseduta, con data di stacco cedola al 4 maggio 2020. Approvata anche la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per il giorno 29 aprile 2020.













