© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "In futuro, credo che la politica fiscale debba continuare a rafforzare la ripresa. Nella commissione abbiamo già chiarito che le nostre regole fiscali rimarranno sospese per tutto il 2021, e per tutto il tempo necessario". Ad assicurarlo è il, nel suo intervento alin occasione dellaDecisivo per Gentiloni ildefinite la "chiave" per la ripresa. "Durante la pandemia – ha sottolineato il commissario – le imprese hanno dimostrato un'incredibile capacità di recupero di fronte a circostanze uniche. Dobbiamo essere consapevoli e ottimisti delle opportunità che abbiamo nel futuro".SulGentiloni invita, vista l'eccezionalità dell'attuale fase, ad accantonare la prudenza. "All'indomani della pandemia, – ha affermato il commissario europeo – dovremo riflettere sull'eredità dei debiti pubblici alti e tornare a politiche di bilancio più prudenti. Ma ancora non siamo in questa fase, non mentre le nostre economie ancora operano ben al di sotto della loro piena capacità e mentre ogni giorno in Ue perdiamo circa duemila cittadini a causa del Coronavirus".