B20, Franco: con ripresa guardiamo a futuro con cauto ottimismo

Giovedì 7 Ottobre 2021, 15:30







(Teleborsa) - Dopo che la pandemia di Covid ha avuto "un impatto senza precedenti sulle nostre economie e società", ora con la ripresa "guardiamo al futuro con un cauto ottimismo". Lo ha affermato il Ministro dell'Economia, Daniele Franco nel suo intervento al vertice B20, organizzato a Roma da Confindustria nell'ambito della presidenza italiana del G20.







Le maggiori economie del Pianeta devono "rafforzare i preparativi alla future crisi" e preparare "le future generazioni a shock simili", prosegue il Titolare del Tesoro. "Un aspetto chiave messo al centro dell'agenda dalla presidenza italiana è stato il miglioramento di governance e coordinamento. Anche per questo "la nostra ambizione - ha detto - è lanciare un direttorio globale su salute e finanza (global health and finance board) entro la fine della presidenza".



Secondo Franco, il compito principale di questo nuovo direttorio su sanità e finanza sarà "migliorare la cooperazione e affrontare il tema dei finanziamenti sui preparativi alle pandemie, che finora sono stati insufficienti e frammentati". Questo impegno, poi "saràe complementato con la mobilitazione del settore privato".



Tre, in particolare, le questioni sulle quali Franco ha posto l'accento: il primo, come detto, la necessità di farsi trovare preparati alle future crisi. Il secondo è assicurare "equità e parità di condizioni per tutti nel mondo". E qui si passa dall'accordo sulla tassazione globale articolato dal G20 assieme all'Ocse "che punta a portare stabilità e prevedibilità nel sistema globale della tassazione delle imprese". "Dobbiamo mantenere lo slancio - ha detto - e finalizzare questioni tecniche rimanenti per completare il quadro a ottobre".



Terzo aspetto affrontato, quello del "mobilitare tutti gli sforzi su povertà e infrastrutture".