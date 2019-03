Azionario Asia negativo. Tokyo segue la scia di Wall Street

(Teleborsa) - Si muovono in ordine sparso le principali borse asiatiche, con la piazza di Tokyo che ha concluso la seduta in ribasso seguendo la scia negativa disegnata da Wall Street.



L'indice Nikkei della borsa giapponese ha terminato gli scambi con un calo dell'1,61% a 21.033,76 punti mentre il più ampio paniere Topix ha concluso la seduta con una flessione dell'1,57%. Seul -0,82%.



Giù anche le borse cinesi di Shanghai -0,54% e Shenzhen -0,03%. Taiwan un -0,06%,



Poco mosse anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Bangkok lima lo 0,10%, Kuala Lampur lo 0,12% e Hong Kong lo 0,05%, mentre Jakarta sale appena dello 0,06%. Segno più anche per Singapore +0,27% e +0,60%.



In frazionale rialzo Mumbay +0,44% seguita da Sidney +0,63%.





