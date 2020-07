Azimut, utile netto consolidato nel I semestre 143 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nonostante la crisi Covid per Azimut che chiude i conti dei primi sei mesi dell'anno con uin linea con l'obbiettivo di 300 milioni di euro a fine 2020.Lo rende noto il Gruppo in una nota diffusa al termine del CdA che ha approvato i conti semestrali al 30 giugno 2020In dettaglio, il II trimestre vede un utilerispetto allo stesso periodo del 2019, mentre i ricavi consolidati sono di 248 milioni di euro, +4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.A fine giugno, il, mentre laAzimut ha annunciato di aver raggiuntoanche grazie alla, confermando così l'obbiettivo di almeno 2 miliardi di euro entro la fine del 2020Lievi cali per i ricavi consolidati che nel I semestre 2020 sono stati pari a 476,0 milioni di euro, rispetto a 485,9 milioni di euro nello stesso periodo del 2019; in calo anche il reddito operativo consolidato pari a 183,2 milioni di euro rispetto a 191,5 milioni di euro nello stesso periodo dell'anno precedente.In diminuzione l'utile netto consolidato del semestre pari a 143,0 milioni di euro rispetto a 171,0 milioni dell'anno precedente., mentre il totale del risparmio amministrato e gestito da case terze direttamente collocato arriva a 55,4 miliardi di euro. La raccolta netta nei primi sei mesi dell'anno è stata di 1,8 miliardi di euro, di cui oltre il 50% dal business italiano e il rimanente dall'estero che oggi rappresenta il 27% del patrimonio complessivo di Gruppo.La posizione finanziaria netta consolidata a fine giugno 2020 risultava negativa per circa 84 milioni di euro, in leggero aumento rispetto ai - 74,7 milioni di fine giugno 2019.Nel semestre sono stati pagated è stato completato un, oltre a investimenti per lo sviluppo estero per ca. 56 milioni di euro."I primi sei mesi dell'anno sono stati condizionati dall'emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero di fronte alla quale il Gruppo ha però saputo reagire prontamente e a più livelli riuscendo, anche in un contesto profondamente incerto, a conseguire solidi risultati", ha commentato, Presidente di Azimut."La performance media ponderata netta dal 2019 è infatti ritornata ampiamente in territorio positivo e si attesta ad oggi vicino al +4%. Nel semestre abbiamo anche rispettato tutti gli impegni presi con gli azionisti, al contrario di quasi tutte le realtà finanziarie italiane, distribuendo un dividendo pari ad 1 euro per azione (per un cash out complessivo di 137 milioni di euro) e completando buybacks per 44 milioni di euro", ha concluso Giuliani.