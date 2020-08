Azimut si rafforza in USA con Genesis Investment Advisors

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, tramite la controllata americana AZ US Holdings, ha firmato un accordo di investimento e patto parasociale con gli azionisti di, per avviare unastatunitense. Al completamento della transazione, la nuova entità verrà rinominataGenesis, fondata nel 2000 e indipendente dal 2005, è una società di distribuzione specializzata nella consulenza finanziaria con sede a Coral Gables, in Florida. Fornisce soluzioni di wealth management a clienti nazionali ed internazionali, offrendo anche l'accesso a piattaforme di investimento dalle più grandi istituzioni finanziarie statunitensi e mondiali.Nell'ambito dell'operazione, e le parti si impegneranno a finanziare il business plan concordato. L'accordo contiene anche diritti di opzione call/ put.Grazie a questa partnership Azimut rafforza la sua presenza nel settore della distribuzione e della consulenza finanziaria in America, con un focus particolare ai clienti dell'America Latina, e conferma ulteriormente l'impegno del Gruppo in questo segmento dopo l'iniziativa greenfield avviata con AZ Apice a Miami nel 2016. Le due realtà insieme gestiscono complessivamente oltre 600 milioni di dollari.