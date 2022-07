Azimut, Sanctuary Wealth completa finanziamento 175 milioni dollari

Venerdì 1 Luglio 2022, 10:30







(Teleborsa) - Sanctuary Wealth, società statunitense leader nel wealth management appartenente al Gruppo Azimut, ha ottenuto in data odierna un finanziamento di 175 milioni di dollari sotto forma di nota convertibile da parte di fondi gestiti da Kennedy Lewis Investment Management, con sede a New York.



L'utilizzo dei proventi - spiega una nota - sosterrà la crescita futura e il business plan di Sanctuary nel medio termine, comprese ulteriori

operazioni di M&A e investimenti strategici in tecnologia e per l'inserimento di nuovi professionisti.



Sanctuary, parte del Gruppo Azimut dal 2021, è la piattaforma avanzata per i consulenti di nuova generazione con oltre 15 miliardi di dollari di AuM (contro i 7 miliardi di dollari al momento dell'acquisizione di Azimut). Attualmente, la rete di Sanctuary comprende 74 società partner e oltre 135 consulenti finanziari in 23 stati americani.

A seguito di questa transazione e in base ai termini della conversione della nota, Azimut diventerà il secondo maggiore azionista strategico di minoranza di Sanctuary e consoliderà gli AuM su base pro-rata rispetto all'attuale consolidamento integrale.