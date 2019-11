Azimut, utile in crescita del 120% a 247 milioni in nove mesi

Ultimo aggiornamento: 16:57

Azimut ha chiuso i primi nove mesi del 2019 con un utile record di 247 milioni di euro, in crescita del 120% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi consolidati, si legge in una nota, sono saliti da 565,6 a 724,3 milioni (di cui 550 milioni ricorrenti, in crescita del 16%), i costi sono aumentati da 412,3 a 444,8 milioni mentre il reddito operativo sale da 153,3 a 279,5 milioni.Il totale delle masse gestite a fine settembre 2019 raggiunge i 44,6 miliardi, che salgono a 57,4 miliardi includendo il risparmio amministrato e gestito da case terze direttamente collocato. La raccolta netta nei primi nove mesi dell'anno è stata di 3,7 miliardi, di cui una buona parte dal business estero, pari al 29% del patrimonio complessivo del gruppo.«Con grande soddisfazione presentiamo al mercato il miglior risultato di utile netto della storia di Azimut, pari a 247 milioni di euro, raggiunto in soli 9 mesi grazie alla crescita dei ricavi ricorrenti e al contenimento dei costi fissi», ha commentato il presidente Pietro Giuliani.