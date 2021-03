8 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Il gruppo Azimut ha registrato una raccolta netta organica positiva per 462 milioni di euro a febbraio, portando così la raccolta netta organica da inizio anno a circa 1,1 miliardi di euro. La raccolta di febbraio ha anche beneficiato del completamento dell'acquisizione del 55% di Sanctuary Wealth Group (annunciata a novembre 2020) e un'acquisizione in Australia (per 130 milioni di euro), che hanno portato il totale della raccolta netta a febbraio a 7,8 miliardi di euro.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si è attestato a fine febbraio a 69,9 miliardi di euro, di cui 48,7 miliardi di euro fanno riferimento alle masse gestite, il dato di patrimonio più elevato di sempre.

"La raccolta di febbraio rafforza il trend positivo con cui abbiamo iniziato l'anno e registra un'ulteriore crescita nella componente riferita a strumenti di risparmio gestito, a dimostrazione della qualità della consulenza con cui ci affianchiamo ai clienti nella pianificazione dei loro patrimoni", ha commentato Pietro Giuliani, presidente del gruppo.