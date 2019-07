Azimut, raccolta netta giugno positiva per circa 700 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di giugno 2019 una raccolta netta positiva per circa 702 milioni di euro, raggiungendo così quasi 2,7 miliardi da inizio anno.Nel corso del mese si è perfezionato l'acquisto di Rasmala Egypt Asset Management (rinominata Azimut Egypt Asset Management), uno dei maggiori operatori indipendenti in Egitto attivo nel risparmio gestito, specializzato nella gestione di portafogli conformi alla Sharia e con una forte esperienza nelle strategie azionarie. Al netto del consolidamento delle masse da quest'ultima, il Gruppo Azimut ha conseguito nel mese di giugno una raccolta netta positiva di circa 340 milioni, di cui quasi l'85% dall'Italia.Ilsi attesta a fine giugno a 55,9 miliardi, di cui 43,5 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.Positiva nel semestre l'attività di reclutamento in Italia di consulenti finanziari e private banker: nel primo semestre del 2019 il Gruppo e le sue divisioni hanno registrato 90 nuovi ingressi, portando il totale del Gruppo Azimut a fine giugno a 1790 unità.