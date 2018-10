Azimut, raccolta netta di settembre positiva per 241 milioni

(Teleborsa) - Settembre in crescita per il Gruppo Azimut, con una raccolta netta pari a 241 milioni di euro, raggiungendo così circa 3,6 miliardi da inizio anno.



Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine settembre a 52,4 miliardi, di cui 41,2 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.



"Nonostante il mese di settembre - commenta Sergio Albarelli, Amministratore Delegato di Azimut - sia storicamente poco dinamico per il Gruppo, abbiamo registrato flussi positivi che portano la raccolta netta da inizio anno a circa 3,6 miliardi di euro. Un risultato ottenuto soprattutto grazie al contributo delle attività estere, che ci permettono di crescere anche nei momenti di debolezza del mercato interno".



Bene il titolo a Piazza Affari: +2,06%. © RIPRODUZIONE RISERVATA