Azimut, raccolta netta da inizio anno raggiunge 5,2 milioni

(Teleborsa) - Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di agosto 2022 una raccolta netta positiva per 322 milioni, raggiungendo così 5,2 miliardi da inizio anno (obiettivo per l'intero anno 20221: 6-8 miliardi).Nel solo mese di agosto,. Di conseguenza, il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine agosto a 85,5 miliardi, di cui 54,8 miliardi fanno riferimento alle masse gestite., in particolare nelle soluzioni di risparmio gestito - commenta-. La componente amministrata, invece, ha risentito nel mese di alcune uscite prevalentemente legate a clienti istituzionali, tra le quali il previsto riscatto di un fondo pensione messicano che ricostruirà la propria posizione durante l'anno. Con 5,2 miliardi di euro di raccolta netta registrati dall'inizio dell'anno, guardiamo avanti con fiducia per raggiungere l'obiettivo1 di 6-8 miliardi di euro che ci siamo posti per l'intero anno., che si attesta a 6,3 miliardi di euro con un incremento del 38% dall'inizio dell'anno, econ il lancio di una serie di nuove iniziative che saranno presentate alla nostra rete di consulenti finanziari a settembre".