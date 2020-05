Azimut, raccolta netta aprile positiva per 233 milioni

(Teleborsa) - Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di aprile 2020 una raccolta netta positiva per 233 milioni di euro, raggiungendo gli 1,2 miliardi da inizio anno.



Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine aprile a 53,6 miliardi, di cui 41,4 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.



"Siamo coinvolti in una crisi sanitaria dalle pesanti ripercussioni economiche e finanziarie di fronte alla quale tutto il Gruppo si è mobilitato", ha affermato Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, aggiungendo "in Italia la rete dei consulenti finanziari ha saputo affrontare con determinazione il complesso contesto di aprile contribuendo per quasi la totalità dei flussi del mese, riprendendo il trend positivo registrato da inizio anno". © RIPRODUZIONE RISERVATA