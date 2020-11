Azimut, partnership strategica nel wealth management in USA

(Teleborsa) - Il Gruppo Azimut, uno dei maggiori operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa, attraverso la sua controllata statunitense AZ US Holdings Inc., ha firmato un accordo per l'acquisto di una partecipazione del 55% in Sanctuary Wealth Group, una delle principali società americane indipendenti di wealth management, che offre ai consulenti finanziari la possibilità di costruire e gestire il proprio business con il supporto di una piattaforma avanzata.

La partnership tra Azimut e Sanctuary - spiega una nota - si concentrerà sullo sviluppo di una rete di consulenti finanziari indipendenti di altissimo livello. SWG continuerà ad investire nella crescita dei team e nelle acquisizioni strategiche di altre realtà di consulenza finanziaria così come nel reclutamento di consulenti dalle wirehouse in tutti gli Stati Uniti.

Il settore del wealth management negli Stati Uniti sta attraversando una fase di grande cambiamento, con ben 2,4 trilioni di dollari di masse "in movimento".

Previa approvazione delle autorità competenti, AZUS acquisirà una partecipazione del 55% in Sanctuary attraverso un aumento di capitale riservato al fine di finanziare il business plan concordato dalle parti. La quota rimanente continuerà ad essere nelle mani del senior management e dei consulenti finanziari di SWG. L'accordo prevede che l'attuale management di Azimut e Sanctuary collaborino per far crescere l'attività negli Stati Uniti nel medio-lungo termine e prevede diritti di opzione call/put, nonché un ulteriore investimento nell'attività legato ai risultati.

Jim Dickson, CEO di Sanctuary commenta: "I cambiamenti attualmente in corso nel settore del wealth management, dovuti ad un'impennata di consulenti che vanno in pensione e un massiccio trasferimento intergenerazionale di attività, offrono alla nostra azienda un'opportunità senza precedenti. Grazie alla partnership con Azimut, Sanctuary Wealth è ben posizionata per capitalizzare questa opportunità e per crescere e investire a fianco dei nostri consulenti. Siamo molto fortunati ad avere un partner strategico che investa con un orizzonte temporale di lungo periodo, la cui cultura indipendente e imprenditoriale si allinea totalmente alla nostra. Siamo convinti che l'approdo di Azimut sarà fondamentale per fornire le giuste risorse per accelerare la crescita della nostra piattaforma sia in termini di dimensioni che di scala".

Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo Azimut afferma: "Il DNA di Azimut è composto da indipendenza, imprenditorialità e creazione di valore per clienti e azionisti. Abbiamo trovato tutti questi valori in Sanctuary e siamo entusiasti di collaborare con professionisti che condividono il nostro modo di pensare e fare. Non solo Sanctuary è un'azienda estremamente ammirata, ma è formata da alcuni dei migliori leader e consulenti finanziari degli Stati Uniti. Ci impegniamo ad aiutare Jim e il suo team a raggiungere il loro massimo potenziale, facendo leva sulla nostra lunga esperienza nel settore dell'asset management, nei mercati privati e su una presenza globale in più di 17 paesi in tutto il mondo. Grazie a questa operazione storica, Azimut è sulla strada giusta per creare un business integrato e di successo negli Stati Uniti, composto da una società leader nel wealth management come Sanctuary, un business unico sui mercati privati come quello di Azimut Alternative Capital Partners, e nel prossimo futuro una società di asset management tradizionale con performance eccellenti."

Berkshire Global ha svolto il ruolo di consulente finanziario mentre Fox Swibel e Sidley Austin quello di consulente legale di Sanctuary. Latham & Watkins è stato consulente legale di Azimut.

