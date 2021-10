Azimut, partnership strategica in Brasile. Titolo in rally

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 12:15

(Teleborsa) - Protagonista Azimut, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,77% collocandosi in vetta alle principali blue chips del FTSE MIB.

Il Gruppo ha stretto una partnership strategica con XP e XP Private Equity fund PE, volta a sviluppare ulteriormente la società di asset management di Azimut in Brasile, AZ Quest, la cui maggioranza è stata acquisita da Azimut nel 2015. Con questa partnership, XP e Azimut si aspettano di incrementare le sinergie con la piattaforma di distribuzione di XP, aumentando la penetrazione per i fondi AZ Quest attraverso la più grande piattaforma aperta di fondi in Brasile.

XP e XP e XP Private Equity fund PE deterranno una quota di minoranza in AZ Quest e, al raggiungimento di determinate condizioni, avranno l'opzione di incrementare la quota entro i prossimi due anni.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della società di servizi finanziari evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Azimut rispetto all'indice.



Il quadro di medio periodo della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 25,26 Euro. Primo supporto individuato a 24,02. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 26,5.