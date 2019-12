Azimut, ok CdA a emissione bond non convertibile a tasso fisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso.L'emissione avrà unae un ammontare atteso fino a 500 milioni. Il, come di prassi - spiega una nota della società - sarà individuato ad esito del collocamento del Prestito Obbligazionario., con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri Paesi selezionati, ed è prevista la quotazione presso la official list della Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange plc), Euronext Dublin, e l'ammissione alla negoziazione sul relativo mercato regolamentato. La Società si attende che le obbligazioni del Prestito Obbligazionario ricevano un rating "BBB-, Outlook Stabile", come rappresentato nella comunicazione diffusa da Fitch Ratings Ltd. in data 6 novembre 2019.potranno essere utilizzati dalla Società per la propria attività e per finanziarie potenziali investimenti e/o operazioni straordinarie, inclusi, inter alia, possibili riacquisti di equity instruments della Società al momento in circolazione e/o per rimborsare parte dell'indebitamento della stessa, incluso il rimborso parziale, per circa 140 milioni di euro, del finanziamento da 200 milioni di euro erogato da un pool di banche ad inizio anno.Banca IMI, J.P. Morgan e Nomura agiscono in qualità di Joint Lead Managers per il Prestito Obbligazionario.I profili di diritto italiano e inglese sono seguiti da Latham & Watkins per la Società e da Allen & Overy per i Joint Lead Managers. Lo studio tributario Biscozzi Nobili Piazza ha assistito la Società per i profili fiscali.