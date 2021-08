Azimut Libera Impresa SGR e Fondo Agroalimentare Italiano acquistano controllo di Albert

Mercoledì 4 Agosto 2021, 16:15

(Teleborsa) - Azimut Libera Impresa SGR e Fondo Agroalimentare Italiano hanno siglato un accordo vincolante per l'acquisto di una quota di maggioranza del gruppo Albert, uno storico produttore italiano di semilavorati e prodotti finiti per gelaterie e pasticcerie. Per Azimut l'operazione è finalizzata per conto del fondo di Private Equity AZ Eltif Ophelia.

Il gruppo Albert, fondato nel 1981 dalla famiglia Libralato, con sede e stabilimento a Scandolara di Zero Branco (TV), è tra i più conosciuti produttori al mondo di ingredienti per la produzione di gelato artigianale e prodotti di pasticceria, con particolare attenzione alle basi liquide omogeneizzate ed alle puree di frutta in asettico. Il gruppo serve circa 850 clienti, tra gelaterie, pasticcerie e distributori, con una forte presenza estera (quasi l'80% delle vendite), soprattutto in Germania.

Il FAI ed Azimut deterranno il controllo del gruppo Albert, al fianco del socio imprenditore Enrico Libralato, che ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato.



"Ho accettato questa nuova sfida consapevole che il patto con la natura che Albert ha stretto 40 anni fa continuerà ad essere rinnovato nella rinomata qualità e alta innovazione dei nostri prodotti", ha affermato Enrico Libralato.

Francesco Orazi, Gestore del Fondo Agroalimentare Italiano I, ha assicurato pieno supporto allo sviluppo di Albert "per rafforzarne il forte posizionamento competitivo in un settore distintivo del made in Italy". "Albert rappresenta una delle migliori opportunità in un settore dinamico e soggetto a molteplici innovazioni di prodotto. Crediamo che il gruppo, grazie alla guida di Enrico ed al supporto di FAI e nostro possa raggiungere importanti risultati", ha aggiunto Matteo Bruni, Partner di Azimut Libera Impresa SGR.

FAI e ALI sono stati assistiti da Gitti & Partners, Studio Legale Giovannelli e Associati in qualità di advisors legali, Goetz Partners per la Business Due Diligence e da Grant Thornton per la Financial e Tax Due Diligence, Studio Linko Farinazzo in qualità di advisor finanziario.