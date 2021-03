23 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Azimut, tramite la sua controllata americana Azimut Alternative Capital Partners, (AACP), ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione di minoranza in HighPost Capital (HighPost), società di Private Equity specializzata in investimenti nel settore consumer con sede a New York.

HighPost, società specializzata nella gestione di fondi di private equity, è stata fondata nel 2019 da David Moross e Mark Bezos con lo scopo di creare valore a lungo termine per le società in cui investiranno, sfruttando le competenze, il network e le esperienze dei soci fondatori.

L'operazione - spiega una nota - comporta l'acquisto da parte di AACP, tramite aumento di capitale, di una quota iniziale del 12,5% in HighPost, con opzioni per aumentare al 24,9%. L'intero investimento di Azimut sarà utilizzato dalla società per crescere e investire nel business, rafforzando l'impegno del team per guidare la crescita a lungo termine. A seguito dell'investimento di AACP, non ci saranno cambiamenti nella strategia, nella gestione o nel processo di investimento di HighPost. Azimut nominerà un rappresentate nel Consiglio di Amministrazione ed entrambe le parti lavoreranno insieme per far crescere il business nel lungo termine. Il completamento dell'operazione è soggetta ad alcune consuete condizioni sospensive.



Gibson, Dunn & Crutcher LLP ha agito come consulente legale di HighPost mentre AACP è stata assistita da Sidley Austin LLP.