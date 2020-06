Azimut investe in Inwit con Canson Capital Partners e Ardian

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Azimut, realtà indipendente di gestione del risparmio in Italia, partecipa ad una delle maggiori operazioni di Private Investment In Public Equity in INWIT, il più grande tower operator italiano e secondo operatore indipendente in Europa.L'investimento di Azimut in INWIT avviene attraverso un co-investimento in, società privata di investimento leader a livello mondiale.L'investimento in INWIT permetterà alla clientela Azimut di avere una esposizione a un settore strategico come quello delle torri di trasmissione che ha dimostrato, anche a seguito dell'emergenza Covid19, tutta la sua rilevanza per il progresso tecnologico del Paese.L'operazione è contestuale a quella annunciata da Ardian e TIM, la quale prevede che un consorzio di investitori istituzionali controllato da Ardian medesima investa in una holding, in cui confluirà il 30,2% della partecipazione in INWIT detenuta da TIM.Nel dettaglio, il veicolo di diritto lussemburghese("Azimut PE I"), industry leader nel settore delle telecomunicazioni europee. Azimut PE I, attraverso un veicolo controllato da Canson Capital Partners acquisirà da TIM, subordinatamente all'avveramento di determinate condizioni sospensive, una quota fino al 3% del capitale di INWIT, alla medesima valorizzazione dell'operazione di vendita ad Ardian.