(Teleborsa) - Brillante rialzo per Azimut,. Gli analisti dihanno confermato la raccomandazione "buy" sul titolo e il prezzo obiettivo a 18 euro, in vista della diffusione dei conti del primo trimestre 2018 prevista per il il prossimo 9 maggio.A livello comparativo su base settimanale, il trend della società di servizi finanziari evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Azimut rispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 17,04 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 16,62. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 17,45.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)