Azimut Holding, raccolta netta aprile positiva per 277 milioni

Martedì 10 Maggio 2022, 15:15







(Teleborsa) - Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di aprile 2022 una raccolta netta positiva per 277 milioni di euro. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine aprile a 83,8 miliardi, di cui 54 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.



Gabriele Blei, CEO del Gruppo, commenta: "Abbiamo continuato il nostro percorso di crescita anche nel mese di aprile, con consulenti finanziari e clienti alla ricerca di soluzioni d'investimento in un contesto di volatilità elevata dovuta al cambiamento delle condizioni macroeconomiche e ai persistenti rischi geopolitici. In particolare, sussiste una forte domanda per i nostri innovativi prodotti di economia reale, le cui masse ammontano ormai a 5 miliardi di euro. Nel complesso, ciò evidenzia la solidità del nostro modello di business e rafforza il trend positivo che abbiamo osservato negli ultimi mesi, con una raccolta netta di quasi 2 miliardi di euro dall'inizio dell'anno".