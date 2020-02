(Teleborsa) - Il Cda di Azimut Holding lancia un buyback per un controvalore indicativo fino a 50 milioni di euro e un prezzo massimo per azione pari a 50 euro.



A oggi la società ha 2.319.451 azioni proprie, equivalenti a circa l'1,6% del capitale sociale e non ne detiene alcuna tramite società controllate. Il piano di buyback era stato approvato dall'assemblea degli azionisti il 24 aprile 2019 e ora il Cda ha deciso di procedere a una tranche.



