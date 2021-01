© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Azimut fornisce una guidance di utile netto per il 2021 pari a 350 milioni di euro, "in condizioni di mercato normali"., insieme a quelle presentate due giorni fa con la piattaforma di banca sintetica e l'ampliamento della gamma di fondi A.L.T.O.,di euro nel 2021,", ha affermatoSi è chiusa oggi la tre giorni di convention annuale del Gruppo Azimut svoltasi in modalità totalmente digitale a cui hanno assistito 2.200 persone tra consulenti finanziari, gestori e dipendenti durante la quale sono stati presentati i risultati di pre-chiusura 2020 (range di utile netto 375-415 milioni di euro) e i progetti principali che verranno implementati nel corso del 2021., commenta: ": Fondi (private e public), Discretionary e Advisory, Life & Pension e Digital Asset Management. Lo sviluppo dell'offerta commerciale alla clientela individuale ed istituzionale in Italia e all'estero integra così le competenze di oltre 120 gestori nei nostri 18 hub di investimento, con in gestione più di 250 strategie tra Equity, Fixed Income, Allocation, Alternative e Islamic. La performance media ponderata netta dell'anno superiore all'industria dimostra il valore tangibile delle molteplici prospettive acquisite grazie al team proprietario globale del Gruppo"."In un momento quanto mai complesso come quello attualee a guidarli, con competenza e professionalità, verso soluzioni e portafogli capaci di creare valore nel tempo - dichiara-. Un'attività che ricopre, grazie ad Azimut Libera Impresa, anche un importante ruolo sociale con il supporto concreto alla crescita delle imprese italiane e allo sviluppo di nuova occupazione. Tutto questo è frutto della nostra capacità di innovazione e, considerando anche i nuovi prodotti che lanceremo, i nostri consulenti disporranno, con cinque soluzioni, dell'offerta più ampia di ELTIF per il mercato retail italiano. A questo si aggiunge, infine, l'impegno a sostegno del sistema Italia e della realizzazione di nuove infrastrutture sociali del nostro fondo Infrastrutture per la Crescita - ESG che ha effettuato ad inizio gennaio il primo closing a oltre 200 milioni di euro ed ha già individuato i primi investimenti con i quali soddisfare le esigenze sia degli investitori istituzionali sia del Paese".