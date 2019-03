Azimut firma partnership con Youmy Wealth Management

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Azimut holding, società indipendente leader negli investimenti e nel settore del risparmio gestito, attraverso la sua controllata ad Hong Kong, la An Zhong Investment Management Hong Kong Ltd,L'intesa si focalizza sullo sviluppo di unae sull, elemento sottoposto però all'approvazione preliminare delle autorità locali.fondata in 2014, si fonda su un modello di business innovativo basato sulla collaborazione con i Family office. Al momento, la società ad oggi sfoggia un. L'industria dell'asset management e wealth management cinese si è già affermata, in poco tempo, come una delle più importanti al mondo, registrando, alla fine del 2017 un valore totale di assets under management di Renminbi che toccava i di 53,6 trilioni (corrispondenti a 8,2 trilioni di dollari) di cui Renminbi 22,7 trilioni (3,4 trilioni) fanno riferimento a fondi privati.Il Presidente di Azimut Holding,in merito alla nuova collaborazione, commenta soddisfatto:" Come abbiamo dichiarato in passato, nessun gestore patrimoniale può dirsi veramente globale se non cosa una presenza in un mercato tanto grande ed importante come quello cinese e, con questo nuovo investimento,Cerchiamo sempre di trovare partner affini, sia in termini di spirito imprenditoriale sia nel modello di business, aspetti che riconosciamo oggi in Youmy e che ci ricordano Azimut 20 anni fa".