Azimut: finanziamento da 200 mllioni da Banco Bpm

(Teleborsa) - Finanziamento non garantito di 200 milioni di euro ad Azimut Holding da Banco Bpm. L'accordo, si legge in una nota del Gruppo, ha permesso di finanziarsi alle migliori condizioni di mercato, confermando la solidità finanziaria ed il merito creditizio della società.



Il prestito, che scadrà nel 2021, è costituito da una parte amortizing e da una bullet. Grazie all'operazione, Azimut Holding ha espanso la sua flessibilità finanziaria, in modo tale da poter cogliere eventuali opportunità di investimento senza smobilizzare l'attuale cassa in un periodo potenzialmente sconveniente.