(Teleborsa) - Brilla Azimut, che passa di mano con un aumento del 2,84% proseguendo l'onda rialzista della vigilia, innescata dal recente annuncio di una, che "risulterà in una significativa riduzione dei costi variabili per i clienti" in linea con quanto indicato dai principi IOSCO.A fare da assist oggi contribuisce anche l'indicazione positiva giunta dagli analisti di Deutsche Bank che consigliano "buy" sul titolo dal precedente "hold".a 15,50 euro da 15 e contro gli 11,40 delle attuali quotazioni.A livello comparativo su base settimanale, il trend della società di servizi finanziari evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Azimut rispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 11,54 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 11,26. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11,81.