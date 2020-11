Azimut, conferma view con crescita risultati 9 mesi

(Teleborsa) - Azimut Holding ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con un utile netto consolidato di 230,2 milioni di euro, in calo rispetto ai 246,5 milioni dell'analogo periodo nel 2019.

I ricavi consolidati si sono attestati a 728,5 milioni dai 724,3 milioni di un anno prima, mentre il risultato operativo è salito a 291,5 milioni rispetto ai 279,5 milioni del 2019.

Le masse gestite a fine settembre hanno raggiunto 44,2 miliardi. La raccolta netta è stata di 3,6 miliardi nei 9 mesi ed ha raggiunto i 4,1 miliardi a fine ottobre.

"A dispetto di un ambiente complesso ed incerto, il Gruppo ha registrato ottimi risultati ed è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo dei 300 milioni di euro di utile netto per il 2020, come previsto a inizio anno e confermato durante la pandemia", ha affermato il Presidente Pietro Giuliani.

