Azimut conferma obiettivo 6-8 miliardi di raccolta netta 2022

(Teleborsa) - Azimut, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha chiuso il primo trimestre del 2022 con ricavi consolidati pari a 327,2 milioni di euro (rispetto a 273,5 milioni nel 1Q21), un reddito operativo consolidato pari a 135 milioni di euro (rispetto a 114 milioni nel 1Q21) e un utile netto consolidato pari a 95,5 milioni di euro (rispetto a 96,8 milioni nel 1Q21). La Posizione Finanziaria Netta consolidata a fine marzo 2022 risultava positiva per circa 508,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 408,5 milioni di fine dicembre 2021 (senza includere il dividendo per cassa di 1,30 euro per azione che verrà pagato il 25 maggio 2022".

"Siamo soddisfatti della solida raccolta registrata da inizio anno pari a 1,9 miliardi di euro e dei risultati di questo trimestre, con cui proseguiamo lo slancio positivo del 2021 - ha commentato l'AD Gabriele Blei - Il raggiungimento di quasi 100 milioni di euro di utile netto nel primo trimestre costituisce una solida base per il resto dell'anno. Abbiamo superato ora la soglia dei 5 miliardi di euro di AUM in prodotti di economia reale, che intendiamo incrementare ulteriormente lanciando nuove soluzioni nei prossimi mesi".

"Restiamo determinati a raggiungere i nostri obiettivi di 6-8 miliardi di euro di raccolta netta e di almeno 400 milioni di euro di utile netto per l'esercizio 2022 in condizioni di mercato normali", ha aggiunto il presidente Pietro Giuliani.