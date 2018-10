Azimut: continua la sua espansione in Australia, accordo da 9 milioni di euro

Azimut prosegue la sua espansione in Australia e porta a casa un accordo da 9,2 milioni di euro. Tramite la controllata

australiana AZ Next Generation Advisory, ha firmato un accordo per acquisire l'intero capitale di McKinley Plowman Group.

L'intesa prevede, per il 49%, un concambio di azioni McKinley Plowman con azioni AZ Next Generation Advisory ed un progressivo riacquisto di tali azioni nei prossimi 10 anni. Il rimanente 51% verrà corrisposto ai soci in denaro in un periodo di due anni. Il controvalore dell'operazione, includendo sia laparte in denaro sia il concambio azionario, è di circa 15 milioni di dollari australiani, equivalente a circa 9,2 milioni di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA