Azerion si è quotata ad Amsterdam tramite SPAC, la prima del 2022

(Teleborsa) - La società olandese Azerion, attiva nel settore dell'intrattenimento e dei media digitali, si è quotata oggi su Euronext Amsterdam. La società è sbarcata sulla borsa di Amsterdam tramite business combination con European FinTech Company 1 (EFIC1), una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) che aveva iniziato a operare il 26 marzo 2021. EFIC1 fornirà ad Azerion 93 milioni di euro per finanziare la sua crescita, che verranno utilizzati sia per perseguire acquisizioni che per investire ulteriormente in iniziative di crescita organica. Con questa transazione, EFIC1 e Azerion chiudono la prima business combination delle 22 SPAC quotate su Euronext nel 2021, spiega una nota.

"Siamo entusiasti di entrare finalmente nei mercati dei capitali per continuare a crescere e far avanzare la nostra piattaforma, elevando al contempo il nostro profilo tra i clienti e i partner", ha commentato Atilla Aytekin, co-fondatrice e co-CEO di Azerion.