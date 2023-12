Gruppo Axpo, utile in crescita a 3.389 milioni di franchi

Risultati in crescita per il gruppo dell'energia svizzero Axpo. Nell'anno fiscale 2022-23 (chiuso il 30 settembre scorso) la società ha realizzato un utile di 3.389 milioni di franchi (pari a circa 3.600 milioni di euro ) contro i 594 dell'anno precedente e un fatturato totale di 10.451 milioni di franchi svizzeri, leggermente inferiore ai 10.546 milioni dell'anno precedente. Gli investimenti totali effettuati dall'azienda ammontano a 475 milioni di franchi svizzeri, di cui 230 milioni in Svizzera.

Con il ritorno alla normalità dei mercati dopo le turbolenze dell'anno precedente, spiega una nota, anche la posizione finanziaria torna ai livelli attesi. L’entrata di cassa è stata di 3.859 milioni di franchi, il patrimonio netto si è

significativamente rafforzato e la posizione finanziaria netta è positiva.

Axpo copre circa il 40% del consumo di elettricità in Svizzera.

Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia, ha commentato: «Dopo le turbolenze dell’anno precedente e con il ritorno alla normalità, Axpo continua a confermarsi uno dei principali attori sul mercato dell’energia mantenendo la propria solidità.