Axios: Michael Bloomberg interessato ad acquisire Dow Jones o Washington Post

Venerdì 23 Dicembre 2022, 16:00







(Teleborsa) - Il miliardario Michael Bloomberg sarebbe interessato ad acquisire la società madre del Wall Street Journal, Dow Jones, o il Washington Post. Lo scrive Axios citando una fonte a conoscenza della situazione. Bloomberg, osserva la fonte, sarebbe interessata a una potenziale acquisizione di entrambe le proprietà, ma Dow Jones - l'editore di media finanziari come The Wall Street Journal, Barron's e MarketWatch - sarebbe un obiettivo migliore.



La combinazione di Bloomberg e Dow Jones creerebbe un colosso senza pari nel campo dell'informazione finanziaria. Inoltre, un accordo con Dow Jones potrebbe essere sfruttato per vendere più abbonamenti al Bloomberg Terminal, la piattaforma di dati, notizie e analisi in tempo reale per i professionisti finanziari.



L'articolo di Axios, sito sempre molto informato sui cambiamenti del mercato dei media statunitense, sostiene che Michael Bloomberg abbia buoni rapporti con Rupert Murdoch, proprietario di News Corp (capogruppo di Dow Jones). Spiragli per l'operazione potrebbero aprirsi se fallissero gli sforzi per fondere News Corp e la sua consociata Fox Corporation.